POL-BO: Bochum/ Wattenscheid Zwei Verletzte (60, 25) bei Karambolage in Wattenscheid

Bochum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am gestrigen Donnerstag an der Hansastraße 110 in Fahrtrichtung Wattenscheid.

Die Unfallstelle war von einem Trümmerfeld übersäht; die beteiligten Autos wurden dabei jeweils stark beschädigt und waren allesamt nicht mehr fahrbereit. Der insgesamt entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf ungefähr 40.000 Euro geschätzt.

Gegen 11 Uhr beabsichtigte ein Wattenscheider Autofahrer (25) nach links auf ein Werkstattgelände einzubiegen. Während er den entgegenkommenden Verkehr durchließ, fuhr ein 42-jähriger Wattenscheider mit seinem Pkw auf das wartende Fahrzeug auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das stehende Auto in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte mit dem Wagen einer 60-jährigen Wattenscheiderin.

Diese Frau sowie der 25-Jährige wurden dabei schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hansastraße gesperrt.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von weiteren Zeugen.

