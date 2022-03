Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Zeugen nach Raubdelikt auf Supermarkt gesucht!

Breckerfeld (ots)

Am Samstag betraten zwei bisher unbekannte Männer, gegen 22:00 Uhr, einen Supermarkt an der Frankfurter Straße. Die beiden Täter gingen gezielt auf den Kassenbereich zu. Unter Vorhalt eines Waffenähnlichen Gegenstandes und eines Messers forderten sie von einem Mitarbeiter die Tageseinnahmen. Da sich diese in dem Tresor in einem Büro befanden, begleitete einer der Männer unter Vorhalt des Messers einen Mitarbeiter und ließ sich das Geld aushändigen. Die Täter verließen anschließend das Geschäft mit ihrer Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter blieben unverletzt und verständigten die Polizei. Die Täter werden so beschrieben: 1. Person

- ca. 20-30 Jahre - ca. 170 bis 180 cm - dunkle Haare - dunkle Hose - grauer Pullover mit aufgesetzter Kapuze - Sneakers - Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Schutz)

2. Person

- ca. 20-30 Jahre - ca. 170 bis 180 cm - dunkle Haare - dunkler Pullover mit schwarzer Aufschrift - dunkle Hose - Base Cap - Sneakers - dunkles Tuch vor dem Gesicht

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 eingereicht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell