POL-EN: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Sprockhövel

Herdecke (ots) - Am 18.03.2022 um 07:45 Uhr parkte eine 41-jährige Herdecker Pkw Fahrerin ihren Pkw aus einer Parkbox an der Hengsteyseestraße an der dortigen Sporthalle aus und übersah den hinter ihr mit einem Fahrrad kreuzenden 13- jährigen Herdecker Jugendlichen. Dieser stürzte von seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Rückfragen bitte an: ...

