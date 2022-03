Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Kradfahrer leicht verletzt durch Sturz

Ennepetal (ots)

Am 19.03.2022 befuhr ein 44- jähriger Wittener Kradfahrer um 18:15 Uhr die B483 in Fahrtrichtung Schwelm. In der Kurve Höhe der Einmündung Schlagbaum geriet das Kraftfahrzeug außer Kontrolle und der Fahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung. Er verletzte sich dabei leicht und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

