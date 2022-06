Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Sprockhövel (ots)

Sprockhövel - Auffahrunfall mit einer verletzten Person Am Freitagvormittag (03.06.) befuhr eine 41-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw Opel Corsa die Bergstraße in Fahrtrichtung Bochumer Straße. In Höhe der Einmündung zur Schultenbuschstraße übersah sie einen 84-jährigen Mercedesfahrer aus Sprockhövel, der nach links abbiegen wollte und hierzu sein Fahrzeug abbremste. Die Hattingerin fuhr auf und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500,- Euro.

