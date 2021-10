Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Wildsau greift Tierpfleger an

Freiburg (ots)

Ein 54-jähriger Tierpfleger war am Freitag, 08.10.2021, gegen 11.30 Uhr, damit beschäftigt die Rotte Wildschweine im Wildgehege in Zell im Wiesental zu füttern. Die Rotte besteht aus mehreren Bachen, Frischlingen sowie einem Keiler. Während der Fütterung griff der Keiler den Tierpfleger von hinten an und verletzte diesen mit seinen Eckzähnen am linken Bein. Der Tierpfleger wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist hier noch nichts bekannt.

