POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit 2 Pedelec-Fahrern

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 29.05 bis zum 02.06. verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Königsteiner Straße. Die Täte brachen die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Im Objekt durchwühlten sie diverse Schränke, ob etwas entwendet wurde ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

