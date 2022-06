Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfallfahrer und Zeugen gesucht

Ennepetal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (02.06) an der Friedrichstraße ereignet hat, hat die Polizei die Ermittlungen zu einer Unfallflucht aufgenommen. Um 16:40 Uhr beabsichtigte ein 43-jähriger Ennepetaler die Friedrichstraße zu Fuß in Höhe der Hausnummer 12 zu überqueren. Als er sich auf der Fahrbahn befand, wurde er von einem Pkw erfasst, der von links in Richtung Kölner Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Ennepetaler leicht. Nach Angaben des Opfers verlangsamte der Unfallfahrer seine Geschwindigkeit kurz und soll auch in den Rückspiegel gesehen haben, fuhr jedoch weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Auch Passanten sollen auf den Unfall aufmerksam geworden sein und den Fahrer zusätzlich angesprochen haben, dieser sei jedoch trotzdem zügig weitergefahren. Bei dem Pkw soll es sich um einen älteren Opel Astra in Silber gehandelt haben. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher, die genannten Passanten und weitere Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Opel machen können. Hinweise können an die Telefonnummer 02333-9166 4000 gegeben werden.

