Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Brandstiftung an Seniorenheim- Zeugen gesucht

Hattingen (ots)

Am Mittwoch beobachteten Passanten um 23:00 Uhr, dass es im Eingangsbereich eines Seniorenwohnheimes in der Brandtstraße zu einer Rauchentwicklung kam und verständigten die Rettungskräfte. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass offensichtlich Papier in den Ablauf einer Regenrinne gesteckt und angezündet wurde. Das Feuer konnte durch Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Bewohner und Mitarbeiter verblieben in dem Gebäude, verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurde die Hausdämmung leicht beschädigt, es entstand Sachschaden. Der Hagener Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da an der Fassade in unmittelbarer Nähe des Brandherdes ein Schriftzug mit den Worten "Ausländer raus" angebracht war. Aktuell liegen der Polizei aber noch keine konkreten Hinweise auf einem Zusammenhang zwischen dem Schriftzug und der Brandstiftung vor. Aufgrund des politischen Inhalts des Schriftzuges und der Tatortnähe wurden die Ermittlungen dem Hagener Staatsschutz übertragen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Wer hat in der vergangenen Nacht Beobachtungen getätigt, die im Zusammengang mit dem Brand stehen? Hat jemand bereits in den zurückliegenden Tagen den Schriftzug bemerkt oder sogar jemanden beim Anbringen desselbigen beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02324-9166 6000 entgegengenommen.

