Polizei Hamburg

POL-HH: 220130-4. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Tatort: Hamburg-Altona-Nord, Walther-Kunze-Straße/Haubachstraße Tatzeit: 29.01.2022, 17:15 Uhr

Ein 32-jähriger Afghane steht im Verdacht, einen 48-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Beschuldigte wurde dem Untersuchungsgefängnis mit der Beantragung eines Haftbefehls zugeführt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zwischen den beiden Männern schon in der Vergangenheit zu Nachbarschaftsstreitigkeiten. Gestern trafen sich die beiden Männer vor dem Wohnhaus in der Walther-Kunze-Straße und gingen gemeinsam in Richtung Haubachstraße. Unvermittelt soll der Beschuldigte ein Messer gezogen und mehrfach auf den 48-Jährigen eingestochen haben. Dabei wurde er am Körper aber auch am Kopf getroffen und so schwer verletzt, dass er nach Erstbehandlung am Einsatzort durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Dort wurde eine Notoperation durchgeführt, da Lebensgefahr bestand.

Der Tatverdächtige konnte kurz darauf von Polizeikräften vor dem Wohnhaus festgenommen werden.

Die Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienst geführt. Die Beamten führten den Tatverdächtigen nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Mordkommission übernommen und dauern an.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell