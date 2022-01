Polizei Hamburg

POL-HH: 220130-3. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Tatort: Hamburg-Lohbrügge, Schulenburgring Tatzeit: 29.01.2022, 01:10 Uhr

Die Mordkommission im Landeskriminalamt (LKA 41) hat einen 36-jährigen Deutschen dem Haftrichter zugeführt. Ihm wird ein versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines 32-jährigen Mannes vorgeworfen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es vor der Wohnung des 36-Jährigen zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit dem 32-Jährigen. Die genauen Hintergründe des Streits sowie der Tat sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Der Wohnungsinhaber hatte zunächst dem Begleiter des 32-Jährigen einen Faustschlag in das Gesicht versetzt und ihn dann mit einem Messer angegriffen. Dadurch wurde dieser aber nicht verletzt. Der 32-Jährige erhielt hingegen einen Stich in den Rückenbereich, durch den eine lebensgefährliche Verletzung der Lunge entstand. Das Opfer musste nach notärztlicher Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach hier vorliegenden Informationen ist sein Zustand stabil.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst aus seiner Wohnung. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen am Tatort. Im Laufe des Vormittages konnten Beamte des Polizeikommissariats 43 den 36-Jährigen im Umfeld der Wohnung lokalisieren und vorläufig festnehmen.

Die Ermittler des LKA 41 führten den Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter zu.

Veh.

