POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkene E-Scooter-Fahrer unterwegs

Karlsruhe (ots) - Drei leichter verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls an der Albtalquerspange am Sonntagnachmittag. Ein 48-jähriger Autofahrer wollte gegen 15.15 Uhr mit seinem Mazda von der Albtalquerspange nach links in Richtung Spielberg abbiegen und übersah offenbar den aus Spielberg kommenden Dacia eine 59-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Mitte der Einmündung ...

mehr