POL-LB: Gemarkung Ludwigsburg, Kreis Ludwigsburg - Verkehrsunfall mit Bagger

Ludwigsburg (ots) - Leicht verletzt wurde ein 34 Jahre alter Motorradfahrer, als er am Dienstagabend in Kornwestheim in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der 34-Jährige fuhr gegen 19:15 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart, als er mutmaßlich von einem entgegenkommenden 56-jährigen Audi-Fahrer, der nach links in die Straße "Jakob-Sigle-Platz" ...

