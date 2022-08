Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/Horrheim: Diebstahl aus Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch rechtswidrig Zutritt zu einem Rohbau in der Kalkäckerstraße in Horrheim. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten die Unbekannten mehrere hochwertige Werkzeuge und Maschinen im Wert von insgesamt rund 3.500 Euro. Zudem beschädigten sie eine Bautür, wodurch ein Sachschaden von etwa 150 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

