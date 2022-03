POL-MA: Sinsheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis und seine Folgen

Lobbach-Lobenfeld (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in die Volksbankfiliale in der Klosterstraße im Ortsteil Lobenfeld ein. Zunächst hebelten sie an der Haupteingangstür die Scheibe samt Rahmen aus der Verankerung heraus und drangen anschließend über eine weitere aufgebrochene Tür in den Schalterraum ein, wo sie mehrere ...

mehr