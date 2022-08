Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Rotlichtunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Calwer Straße und der Flugfeld-Allee in Böblingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und einem Sachschaden von rund 20.000 Euro. Eine 82-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr die Calwer Straße in Richtung Dagersheim. An der Kreuzung zur Flugfeld-Allee übersah sie vermutlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr geradeaus weiter. In der Folge kollidierte sie mit einer 37-jährigen VW-Lenkerin, die zum selben Zeitpunkt aus Richtung Dagersheim kommend bei Grün nach links in Richtung Flugfeld abbog. Durch den Unfall wurden die 37-Jährige sowie ihre 7-jährige Tochter leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

