POL-LB: Kornwestheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 34 Jahre alter Motorradfahrer, als er am Dienstagabend in Kornwestheim in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der 34-Jährige fuhr gegen 19:15 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart, als er mutmaßlich von einem entgegenkommenden 56-jährigen Audi-Fahrer, der nach links in die Straße "Jakob-Sigle-Platz" abbiegen wollte, übersehen wurde. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

