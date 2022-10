Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: 71-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven 71 Jahre alten Mann bekamen es Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz am Mittwochnachmittag in Sersheim zu tun. Als die Beamten kurz nach 15.00 Uhr in der Hölderlinstraße eintrafen, stellten sie den Senior auf der Straße fest. Als sie mit ihm in Kontakt treten wollten, um den Grund des zuvor von ihm abgesetzten Notrufs genauer zu erörtern, ging er davon. Darüber hinaus gab er zu verstehen, dass er mit der Polizei nicht reden werde. Ein Austausch mit der noch-Ehefrau des Mannes ergab, dass dieser sich verändert habe und er vermutlich unter dem Einfluss eines psychischen Ausnahmezustands stehen könnte. Als sich der 71-Jährige im weiteren Verlauf wieder näherte, beleidigte er die Polizisten und provozierte sie in aggressiver Weise. Als er erneut die Flucht ergreifen wollte, wurde der Mann zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließen angelegt. Während dieser Maßnahme trat er nach den beiden Polizisten und versuchte sie auch zu beißen. Der 71-Jährige wurde schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

