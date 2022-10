Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Nachtrag zu gestohlenem Hund

Ludwigsburg (ots)

Neuen Erkenntnissen zufolge befindet sich der am Dienstag in Böblingen gestohlene Chihuahua (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5337155) seit Mittwochmittag wieder in der Obhut seiner Besitzer. Die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen dauern derzeit noch an.

