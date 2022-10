Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand in Wohn- und Geschäftsgebäude

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte am Mittwoch mit neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften in die Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem gegen 10:20 Uhr Rauch aus einem Wohn- und Geschäftsgebäude gemeldete worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus bislang ungeklärter Ursache eine Wohnung in Brand geraten war. Für die Lösch- und Rettungsmaßnahmen musste die Stuttgarter Straße (Bundesstraße 27) bis etwa 12:40 Uhr in beide Richtung für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

