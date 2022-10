Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte stehlen Hund - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 55-Jährige war am Dienstag mit dem Chihuahua ihrer Tochter in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen unterwegs. Sie leinte den Hund, der hellbraun-weißes Fell hat, gegen 15:20 Uhr für die Zeit ihres Einkaufes vor einem Supermarkt im Untergeschoss an. Bei ihrer Rückkehr kurze Zeit später war der Hund weg. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahmen drei Personen den Chihuahua an sich, nachdem sie die Leine gelöst hatten. Anschließend verließen sie das Einkaufszentrum in Richtung Bahnhof. Bei der Täterin soll es sich um eine 40 bis 50 Jahre alte Frau gehandelt haben, die gemeinsam mit einem 13 bis 15 Jahre alten Mädchen und einem Kind im Alter von etwa vier bis sechs Jahren unterwegs war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

