Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbrecher bei Tatausführung überrascht

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter trafen in der Nacht zum Mittwoch gegen 01:30 Uhr während eines Einbruchs in Böblingen auf einen Zeugen und ergriffen daraufhin die Flucht. Die Unbekannten hatten sich zuvor über eine Notausgangstür gewaltsam Zutritt in eine Sporthalle im Silberweg verschafft. Im Gebäudeinnern entwendeten sie aus einer Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag und hebelten anschließend eine Bürotür auf. Dort wurden sie von einem Berechtigten überrascht und flüchteten. Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 165 cm große Männer gehandelt haben, die schwarze Kleidung mit Kapuzen trugen. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell