Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell- Böhringen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte beschießen einen Pool - Polizei bittet um Hinweise (25./26.06.2022)

Radolfzell- Böhringen (ots)

Einen Aufstellpool haben Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, in einem Garten in der Kohlerstraße beschossen und einen Schaden in bislang nicht bekannter Höhe angerichtet. Die Polizei fand am Tatort zwei kleine Metallgeschosse. Diese hatten die Außenwand des Pools durchschlagen. Möglicherweise sind die Geschosse von einer Schleuder oder ähnlichem Gegenstand abgeschossen worden. Hinweise auf den Täter liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell