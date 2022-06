Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkene beschädigen mehrere Autos und Fahrräder- Polizei sucht Zeugen (28.06.2022)

Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Montagabend, gegen 23:45 Uhr, in der Marmorstraße zwei Männer festnehmen können, die zuvor im Stadtteil Paradies mehrere Autos und Fahrräder beschädigten. Gegen 23.30 Uhr teilten Anwohner der Straße "Alter Graben" der Polizei mit, dass Personen in der Straße Mülleimer umschmeißen und laut herumschreien würden. Kurze Zeit später informierte ein Anrufer die Polizei darüber, dass Personen in der Tägermoosstraße gegen Autos treten und Fahrräder herumschmeißen. Die Beamten konnten zwei Männer im Alter von 27 und 21 Jahren in der Marmorstraße antreffen. Diese waren stark betrunken. Die von Zeugen zuvor erhobene Beschreibung der Täter stimmte mit dem Aussehen der Männer überein. Einer der Täter hatte in der Tägermoosstraße gegen einen weißen Mazda mehrfach getreten und ein schwarzes Hollandrad herumgeworfen. Allein der entstandene Sachschaden am Mazda wird von der Polizei auf rund 3.500 Euro geschätzt. Im Umfeld konnten weitere beschädigte Autos festgestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, deren Auto oder Fahrrad ebenfalls am Montagabend im Stadtteil Paradies beschädigt worden ist, oder die Beobachtungen zur betreffenden Zeit gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

