Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Pkw kollidiert mit Baum und überschlägt sich danach - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem BMW am Donnerstag, 02.09.2021, gegen 08.40 Uhr, die Landstraße 169 von Bettmaringen kommend in Richtung Stühlingen. Aus hier nicht bekannten Gründen kam der 28-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw mindestens zweimal und kam nach etwa 40 Metern zum Stillstand. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war auch vor Ort und leistete technische Hilfe. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

