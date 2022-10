Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße in Dagersheim kam es am Dienstag zwischen 13.10 Uhr und 19.00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten VW. Der VW wurde im linken Heckbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell