Am Mittwoch hinterlassen Unbekannte 2.000 Euro Sachschaden in einer Kirche bei Mietingen.

Zwischen 10 Uhr und 19 Uhr waren Unbekannte in der St.-Pantaleon-Kirche in Walpertshofen. Dort ließen sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf und rissen einen Dachziegel aus der Mauer. Danach zerkratzten sie die Eingangstür der Kirche. Im Inneren rissen die Täter sämtliche Seiten aus den Gesangs- und Gebetsbüchern und verteilten diese in der ganzen Kirche. Damit nicht genug zündeten sie Kerzen an und verteilten das Wachs auf dem Boden und den Sitzbänken. Nachdem sie Stühle und Blumen umgeworfen hatten, flüchteten die Täter. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07392/96300 zu melden.

Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

