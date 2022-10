Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: E-Scooter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in Ludwigsburg einen grauen E-Scooter. Der Roller, der einen Wert von knapp 5000 Euro hatte, war an der Einmündung Wilhelmstraße und Körnerstraße mit einem Schloss an einer Metallstange gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

