POL-LB: Ludwigsburg: Mercedes zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Neuen Erkenntnissen zufolge befindet sich der am Dienstag in Böblingen gestohlene Chihuahua (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5337155) seit Mittwochmittag wieder in der Obhut seiner Besitzer. Die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen dauern derzeit noch an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

