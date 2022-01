Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 16-jähriger Mopedfahrer wird bei Kollision mit geparktem LKW verletzt

Rottmar/ Gefell (ots)

Am Samstagabend wurde ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall nicht unerheblich verletzt. Der junge Fahrer befuhr mit seinem Moped die Straße zwischen Rottmar und Gefell und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkt abgestellten LKW. Durch den Zusammenstoß wurde der 16-Jährige verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell