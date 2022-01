Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Tatverdächtige nach Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen/ politisch motivierter Sachbeschädigung aufgegriffen

Probstzella/ Unterloquitz (ots)

Am Sonntagabend wurde durch Zeugen bekannt, dass mehrere Personen in der Laasener Straße in Unterloquitz zahlreiche Graffiti auf verschiedene Oberflächen angebracht hatten. Nach umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnten schließlich im Laufe des Abends drei Tatverdächtige festgestellt werden. Die beiden Männer (33 und 40 Jahre alt, deutsch, polizeibekannt) sowie eine 36-jährige Frau (deutsch, polizeibekannt) aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stehen im Verdacht, über rund 1,2 Kilometer verfassungswidrige Symbole u.a. an Briefkästen, Werbetafeln, Wänden und Verkehrszeichen aufgebracht zu haben. Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang eine Sachbeschädigung am Bahnhof von Unterloquitz bekannt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell