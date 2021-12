Polizei Köln

POL-K: 211216-7-K Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt in Köln-Worringen

Köln (ots)

Zwei Männer haben am Mittwochabend (15. Dezember) einen Getränkemarkt auf der Sankt-Tönnis-Straße in Köln-Worringen überfallen und Bargeld im vierstelligen Bereich erbeutet. Gegen 18.30 Uhr betraten die beiden maskierten Männer den Verkaufsraum des Getränkemarktes, bedrohten den 42 Jahre alten Angestellten im Kassenbereich mit einer schwarzen Schusswaffe und entwendeten die Geldkassette. Danach flüchtete das Duo in Richtung des Üdesheimer Wegs. Die etwa 1,75 Meter großen und ca. 30 Jahre alten Männer sollen schwarze Handschuhe und Kapuzenjacken, blaue Jeans und Mund-Nasen-Bedeckungen getragen haben. Die Gesuchten sollen weiße Plastiktüten mit sich geführt haben.

Die Ermittler fragen:

Wer hat die beschriebenen Personen im Bereich des dortigen Getränkemarktes gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann möglicherweise Angaben zur Identität der Flüchtigen machen? Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.(cm/al)

