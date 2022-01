Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Keller

Pößneck (ots)

Unbekannte brachen das Vorhängeschloss zu einem Kellerabteil innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Julius-Fucik-Straße in Pößneck auf und ließen aus dem Keller Elektrowerkzeug sowie einen Gaming-PC im Gesamtwert von rund 900 Euro mitgehen. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0.

