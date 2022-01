Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Getränkemarkt

Pößneck (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag gewaltsam durch ein Fenster in den Getränkemarkt in der Saalfelder Straße in Pößneck ein und entwendeten aus dem Räumlichkeiten Zigaretten im Wert von ca. 3.000 Euro sowie einen Paketscanner. Beim Einbruch entstand Sachschaden. Während der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten ein verdächtiges Fahrzeug fest, dessen Fahrer beim Erblicken der Polizei seine Fahrt beschleunigte. In Bodelwitz konnte der PKW gestoppt und kontrolliert werden. Jedoch bestätigte sich der Tatverdacht nicht und der Mann durfte weiterfahren. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell