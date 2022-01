Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalfeld-Gorndorf (ots)

Am Donnerstag wurde ein grauer Pkw Opel gegen 16:30 Uhr in der Saalfelder Lendenstreichstraße abgestellt. Als der Nutzer am Samstag gegen 15:40 Uhr zurück kam, stellte er Beschädigungen am Auto fest. Hinweise auf den Verursacher hat er nicht, deshalb erschien der Halter bei der Polizei um Anzeige zu erstatten. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell