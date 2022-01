Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugbrand durch technischen Defekt

Schleiz (ots)

Ein technischer Defekt führte Sonntagvormittag zu einem Fahrzeugbrand. Der 48-jährige Fahrer des BMW war auf der BAB 9 unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Schleiz die Warnleuchte seines Fahrzeugs blinkte. Vorsichtshalber fuhr der Fahrzeug-Führer von der Autobahn ab und blieb auf dem Gelände einer Tankstelle in der Industriestraße in Schleiz stehen. Beim Öffnen der Motorhaube begann der Motorraum zu brennen. Der Brand breitete sich schnell bis zum Armaturenbrett aus. Der Fahrer informierte die Feuerwehr, die Schlimmeres verhindern konnte. Glücklicherweise stand der BMW weit genug entfernt zu den Zapfsäulen der Tankstelle, so dass keine Gefahr bestand. Der PKW war nach dem Brand leider nur noch Schrott.

