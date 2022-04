Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnung

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag auf Freitag, 07.-08.04.2022, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vornhäger Straße in Stadthagen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangten der/die Täter/in zwischen ca. 22.00 Uhr und 03.00 Uhr auf den Balkon an der rückwärtigen Gebäudeseite und hebelten die Terrassentür zu der Wohnung auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem diversen Schmuck. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit nicht in seiner Wohnung.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen an der Vornhäger Straße beobachtet? Die Polizei Stadthagen bittet um Zeugenhinweise, die unter (05721) 40040 entgegengenommen werden.

