POL-NI: Ärgerlich für den Täter: Der Polizeibeamte hatte ein gutes Gedächtnis

(swe). Für einen 20-jährigen Beschuldigten ist es schon eine blöde Sache, dass ein Rintelner Polizeibeamter ein so gutes Gedächtnis hat. Der 20-jährige entwendete insgesamt fünf Mal zu unterschiedlichen Zeiten Alkoholflaschen wie Jack Daniels oder Wodka aus einem Verbrauchermarkt an der "Großen Tonkuhle" und von den Taten gab es Videoaufnahmen, die einem Rintelner Ermittler von dem geschädigten Markt zur Verfügung gestellt wurden. Da der Name des Beschuldigten bislang nicht bekannt war, prägte sich der Beamte die Bilder ein und als er auf einer Ermittlungsfahrt war, erinnerte er sich an die Bilder, als er den Beschuldigten auf dem Gehweg entlang gehen sah. Die hinzugezogene Funkstreife stellte die Personalien fest und jetzt sind fünf bislang mit "unbekanntem Täter" gekennzeichnete Straftaten aufgeklärt und heben die Statistik der Rintelner Polizei in Frage der aufgeklärten Straftaten. Eine klassische win-lose-Situation, oder in der Fußballsprache: Polizei "1", Straftäter "0".

