Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer wird Zeuge eines Pkw-Aufbruchs - Weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend wurde gegen 20 Uhr ein Passant Zeuge eines Einbruchs in einen geparkten VW Crafter, der in Höhe der Friedrich-Karl-Straße Nr. 2 stand. Zwei männliche Personen waren offensichtlich unberechtigt in den VW Crafter eingedrungen. Als der Zeuge die beiden Täter während der Tatausführung beobachtete, hatten die männlichen Personen schlagartig die Flucht in jeweils unterschiedliche Richtungen ergriffen. Zuvor hatten sie noch eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Der verschlossene VW-Crafter wurde durch das Eindringen der beiden Unbekannten nicht beschädigt. Wie die beiden Täter in das Fahrzeug gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt.

Der Zeuge beschrieb die Täter wie folgt:

Die zwei männlichen Personen sind beide ca. 1,65 - 1,70 m groß und von dunklem Teint. Einer der beiden Täter trug eine schwarze Wintermütze.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnr.: 0621/ 174-6220 zu melden.

