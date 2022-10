POL-PB: Volltrunkener Radfahrer verunfallt in Paderborn am Samstagmorgen

Polizei Paderborn

Samstag, 15.10.2022, 10:08 Uhr

33104 Paderborn, Ahornallee

Ein 38jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad die Ahornallee vom Ahornsportpark kommend in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring. Durch einen nachfolgenden Zeugen wurde beobachtet, wie der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen stürzte. Der Radfahrer war nur bedingt ansprechbar, weshalb Notarzt und ein Rettungswagen angefordert wurden. Der Radfahrer gab vor Ort an, keine Schmerzen zu haben, sich gleichwohl an nichts erinnern zu können. Die Ursache dafür dürfte der Alkoholkonsum des Radfahrers sein, der bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkohol-Vortest einen Wert von 4,06 Promille "pustete". Er wurde vorsichtshalber einem Krankenhaus zur weiteren Untersuchung zugeführt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

