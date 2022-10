Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Straßenraub am frühen Sonntagmorgen in Schloss Neuhaus

33104 Schloss Neuhaus (ots)

Sonntag, 16.10.2022, 00:49 Uhr

33104 Paderborn- Schloss Neuhaus, Hatzfelder Platz

Zum Tatzeitpunkt befand sich der 59jährige Geschädigte am Hatzfelder Platz. Zuvor hatte er an einem nahe gelegenen Geldinstitut Bargeld abgehoben, wobei er möglicherweise von den späteren Tätern beobachtet wurde. Bei Verlassen der Bank wurde er bereits von zwei Unbekannten nach Geld gefragt. Kurze Zeit später kam dem Geschädigten eine Gruppe von mehreren Jugendlichen im Bereich des Hatzfelder Platzes/Bielefelder Straße entgegen. Aus dieser Personengruppe heraus wurde er von 3 bis 4 Tätern ins Gesicht geschlagen, dabei ging der Geschädigte zu Boden und wurde weiterhin geschlagen, wobei die Täter versuchten, die Geldbörse zu rauben. Es gelang dem Geschädigten jedoch, seine Geldbörse zu verteidigen, so dass die Täter ohne Beute über die Bielefelder Straße in Richtung Hermann-Löns-Straße flüchteten. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und musste mittels Rettungswagen zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Der Geschädigte konnte die Schläger nur wie folgt beschreiben: 8 Jugendliche, wovon 7 Personen ein "Arabisches Aussehen" gehabt haben sollen.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die zum fraglichen Tatzeitpunkt die Personen im Bereich Schloss Neuhaus beobachtet haben, oder Angaben zu einer solchen Personengruppe machen können, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell