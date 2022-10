Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet

Lichtenau-Husen (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf der L817 am Abzweig Blankenrode mussten fünf Frauen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Eine 44-jährige VW-ID4-Fahrerin fuhr am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der K69 von Blankenrode zur L817. An der Einmündung bog sie nach links auf die L817 in Richtung Dalheim ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 34-jährigen BMW-Fahrerin, die von Dalheim nach Lichtenau unterwegs war. Es kam zu einer hefigen Kollision, bei der an beiden Fahrzeugen Totalschäden entstanden. Beide Fahrerinnen sowie drei Mitfahrerinnen im ID4 (21/26/54) überstanden den Unfall laut eigenen Angaben ohne größere Blessuren. Sie wurden am Unfallort von einem Notarzt betreut. Der Rettungsdienst brachte alle Autoinsassinnen mit Rettungswagen zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus nach Paderborn. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro. Die L817 war fast zwei Stunden gesperrt.

