POL-PB: Einbrecher stehlen Baumaschinen und Werkzeug

Kreis Paderborn (ots) - (mb) Im Zuge der massiven Welle sogenannter Schockanrufe am Donnerstag hat ein 80-Jähriger Bargeld und Gold im Gesamtwert von 26.000 Euro an die Täter übergeben. Die Polizei hat am Donnerstag dutzende telefonische Meldungen von erkannten Betrugsversuchen durch Schockanrufe entgegengenommen und erneut eindringlich vor den Tätern gewarnt. Betroffen war nahezu das gesamte Paderborner Kreisgebiet. ...

