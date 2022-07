Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Leiter der Abteilung 3 Leitender Kriminaldirektor Christian Zahel wird in den Ruhestand versetzt

Hannover (ots)

Der Leitende Kriminaldirektor Christian Zahel wird zum 31.07.2022 in den Ruhestand versetzt. Er hat über zwölf Jahre die Abteilung 3 für Analyse und Ermittlung im Landeskriminalamt Niedersachsen geleitet.

Mit Christian Zahel geht ein ausgewiesener Fachmann und deutschlandweit in den polizeilichen Gremien hochanerkannter Experte für Schwere und Organisierte Kriminalität des LKA Niedersachsen als Abteilungsleiter in den Ruhestand, der die kriminalpolizeiliche Arbeit des LKA Niedersachsen, aber auch der Polizei Niedersachsen in den vergangenen Jahren mitgeprägt hat, sagt Friedo de Vries, Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen.

Christian Zahel hat seinen Dienst für die Polizei des Landes Niedersachsen im Jahr 1981 begonnen. Nach Beendigung des dreijährigen Studiums startete er 1984 seine kriminalpolizeiliche Laufbahn im Kriminaldauerdienst (KDD) in der Kriminalpolizeiinspektion Hildesheim. In den nächsten Jahren ermittelte er im Bereich der Eigentumsdelikte, wurde in Mordkommissionen eingesetzt und nahm ab 1988 als Wachgruppenleiter im KDD erste Führungsfunktionen wahr.

Im Jahr 1991 qualifizierte sich Christian Zahel für den Aufstieg und das zweijährige Studium für den ehemaligen höheren Dienst der Polizei in Münster-Hiltrup. Nach einer kurzen Verwendung im Innenministerium wechselte er 1994 in das Landeskriminalamt und übernahm die Leitung des Dezernates für Terrorismusermittlungen in der Abteilung Staatsschutz. In den folgenden Jahren wurden dort unter anderem Ermittlungskomplexe gegen die verbotene Vereinigung PKK, im Zusammenhang mit einem Sprengstoffanschlag der sogenannten Antiimperialistischen Zelle (AIZ) in Wolfsburg oder gegen Rechtsextremisten aus Südniedersachsen geführt. 1999 folgte im LKA die Leitung des Dezernates für Verdeckte Maßnahmen.

Im Jahr 2000 wurde Christian Zahel mit der Leitung der Fachgruppe "Kriminalistik und Kriminologie" im Bildungsinstitut Polizei betraut, in der zentral für Niedersachsen Spezialfortbildungen zu den unterschiedlichsten Kriminalitätsphänomenen angeboten wurden. Unter anderem plante er den Umzug der Fachgruppe aus dem zu klein gewordenen Gebäudetrakt an der Sutelstraße in die Liegenschaft der damaligen Bereitschaftspolizei in der Tannenbergallee in Hannover.

Herr Zahel kehrte 2002 zur Polizeidienststelle nach Hildesheim zurück. Als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) in der Polizeiinspektion Hildesheim war er für die Kriminalitätsbekämpfung in Stadt und Landkreis Hildesheim verantwortlich. Diese Aufgabe nahm er fast acht Jahre erfolgreich wahr. Anschließend erfolgte am 15. März 2010 der Wechsel zurück in das Landeskriminalamt.

Als Leiter der Abteilung 3 war Zahel maßgeblich an Großverfahren gegen Strukturen der Organisierten Kriminalität, der Wirtschafts- und Korruptionskriminalität, im Bereich von Geldwäsche oder Cybercrime beteiligt. In der Rückschau kriminalistisch besonders anspruchsvoll und erfolgreich waren die international angelegten Ermittlungen gegen somalische Piraten Anfang der 2010'er Jahre. Ebenso konnte der Leitende Kriminaldirektor mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Erfolge bei der Bearbeitung von Verfahren im Zusammenhang mit der kryptierten Kommunikation (zuletzt am 20.04.2022 bei einer konzertierten Aktion gegen den international organisierten Rauschgifthandel, wir haben berichtet) verbuchen. Zu seinen Aufgabenbereichen gehörte zudem die Koordination von länderübergreifenden Maßnahmen beispielsweise zur Bekämpfung von überörtlichen Banden im Bereich von Wohnungseinbrüchen oder der Sprengung von Geldautomaten, bei Betrug durch den Enkeltrick oder durch falschen Polizeibeamte, oder zur Prävention von Ladungsdiebstahlen (sog. Planenschlitzer).

Christian Zahel hat die Analyse und Ermittlungen im LKA Niedersachsen in den vergangenen zwölf Jahren somit bedeutend geprägt. Der Leitende Kriminaldirektor wurde heute, 15.07.2022, im Rahmen einer Feierstunde offiziell aus dem Dienst des LKA Niedersachsen verabschiedet.

Nach über 40 Dienstjahren freut sich der 60-Jährige auf mehr Zeit für seine Familie und seine Hobbies. Geplant sind in den nächsten Wochen eine Rundreise durch Schweden und eine Motorradtour in den Pyrenäen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell