LKA-NI: Tag der vermissten Kinder

Aktuell sucht die Polizei 182 Kinder aus Niedersachsen

In Niedersachsen gelten derzeit 1231 Personen offiziell als vermisst. 182 davon sind Kinder bis 13 Jahre und 388 Jugendliche bis 17 Jahre. Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen rät dazu, in Vermisstenfällen frühzeitig die örtliche Polizei mit einzubeziehen.

Der Tag der vermissten Kinder am 25.05. wurde als Aktions- und Gedenktag eingeführt. Anlässlich dieses jährlichen Ereignisses informiert das LKA Niedersachsen über die Anzahl der vermissten Personen und gibt Verhaltenshinweise für Betroffene.

Menschen können aus den unterschiedlichsten Gründen verschwinden. Die genauen Motivlagen werden allerdings nicht erfasst. Als häufige Ursachen werden aber Unglücksfälle, Hilflosigkeit oder auch Suizidabsichten angenommen. In aktuell 69 aller Vermisstenfälle besteht der Verdacht, dass die vermisste Person Opfer einer Straftat geworden sein könnte. In der Gruppe der vermissten Kinder können, soweit bekannt, Entziehungen durch ein Elternteil sowie das Entweichen aus Heimen als Gründe genannt werden. Auch Unglücksfälle spielen hier eine Rolle. Die allermeisten Kinder tauchen allerdings nach kurzer Zeit wieder auf.

Bei der Benennung der Vermisstenzahlen ist zu beachten, dass die vom LKA Niedersachsen geführte "Vermisstendatei" dynamisch ist und sich täglich mehrfach ändert, da neue Vermisstenfälle hinzukommen und andere Fahndungen gelöscht werden können. Sie stellt folglich immer eine Momentaufnahme dar. Die genannten Zahlen sind mit Stand vom 16.05.2022.

Wird ein Kind vermisst, so ist schnelles Handeln unerlässlich. Anders als bei verschwundenen Erwachsenen wird bei vermissten Kindern grundsätzlich von einer Gefahr ausgegangen. Die Polizei nimmt unmittelbar die Ermittlungen nach dem Aufenthaltsort oder einer möglichen Gefahr auf. Bestehen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat, so wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Informieren Sie Ihre örtliche Polizei bei Vermisstenfällen so früh wie möglich. Dadurch können die vorhandenen Spuren bestmöglich ausgewertet und weitere Hinweise ermittelt werden.

Was Sie tun können, wenn ihr Kind verschwindet: - Erstatten Sie unverzüglich eine Vermisstenanzeige bei der Polizei - Rufen Sie die Freundinnen und Freunde des Kindes sowie andere Eltern an - Sorgen Sie dafür, dass Sie für Rückrufe erreichbar sind bzw. jemand Zuhause ist, falls Ihr Kind zwischenzeitlich gefunden wird oder Heim kommt - Suchen Sie an vertrauten Orten und besprechen Sie dies ggf. mit der Polizei - Bleiben Sie ruhig und konzentriert

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über mögliche Gefahren. Allgemeine Tipps und Verhaltensregeln finden Sie hier:

https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/wenn-fremde-kinder-ansprechen-113252.html

