Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Von Hannover um die Welt

Pressemitteilung zum Tag der englischen Sprache am 23. April.

Hannover (ots)

Englisch ist eine Weltsprache. Das wissen insbesondere die Mitarbeitenden des Dezernates 21 im Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen. Das dortige Sachgebiet Internationale Polizeiliche Zusammenarbeit bereist im dienstlichen Alltag die Welt, um beispielsweise Straftäterinnen und Straftätern auszuliefern oder nach Deutschland zu überführen. Die Verständigung dabei erfolgt in den meisten Fällen auf Englisch.

Paris, London und Venedig oder Helsinki, Riga und Oslo. Diese Städte sind für die Kolleginnen und Kollegen der Internationalen Polizeilichen Zusammenarbeit keine Urlaubsziele, sondern Arbeitsorte. 25 Städte in 17 Ländern, das ist die Bilanz im Zeitraum April 2021 bis März 2022. Auf allen Reisen ist vor allem eines mit dabei: ein gutes Sprachniveau, um sich verständigen zu können. Denn die getroffenen Absprachen müssen für alle Beteiligten eindeutig sein, davon hängt oft der Erfolg des Einsatzes ab.

Doch auch auf entsprechende Übersetzungs-Apps kann in der Not zurückgegriffen werden. So schildert Kriminalhauptkommissar Hans Retter: "Ich saß mit einem ausschließlich französisch sprechendem Wohnwagendieb im Flugzeug von Paris nach Frankfurt. Er wollte mir unbedingt etwas ganz Wichtiges sagen und war sehr aufgebracht, leider spreche ich kein Französisch. Ich habe ihn in mein Handy sprechen lassen und wusste umgehend, dass er nur wissen wollte, wann er seine Frau anrufen könne. So konnte ich ihn schnell beruhigen."

Die Durchführung vielen Dienstreisen sind jedoch nicht die einzige Aufgabe der Polizistinnen und Polizisten aus dem LKA Niedersachsen. Die Reisen müssen auch intensiv vorbereitet werden. So gilt es Genehmigungen einzuholen, Flüge zu buchen und Fristen einzuhalten. Die Beschränkungen der Covid-19 Pandemie brachten noch einmal neue Herausforderungen mit sich, da sich in vielen Fällen die Bedingungen zur Einreise geändert hatten oder ganze Flüge ausgefallen sind.

Die Internationale Polizeiliche Zusammenarbeit ist eines von vielen abwechslungsreichen Aufgabenfeldern im Landeskriminalamt Niedersachsen, welches die Mitarbeitenden nach eigenen Angaben mit großer Freude ausfüllen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell