LKA-NI: Junge Menschen wurden im Jahr 2021 weniger häufig straffällig

Hannover (ots) - In Niedersachsen gelten derzeit 1231 Personen offiziell als vermisst. 182 davon sind Kinder bis 13 Jahre und 388 Jugendliche bis 17 Jahre. Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen rät dazu, in Vermisstenfällen frühzeitig die örtliche Polizei mit einzubeziehen. Der Tag der vermissten Kinder am 25.05. wurde als Aktions- und Gedenktag eingeführt. ...

