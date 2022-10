POL-PB: Warnung vor aktueller Betrugswelle am Telefon

Bad Wünnenberg-Bleiwäsche (ots) - (mb) An einer zwischen Bleiwäsche und Aabachtalsperre gelegenen Scheune sind am letzten Wochenende mehrere Festmeter Buchenbrennholz gestohlen worden. Ein Landwirt hatte das Brennholz an seiner Scheune, die am Wanderweg von der Bruchstraße in Richtung Aabachtalsperre liegt, gelagert. Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen wurden etwa 2,5 Festmeter gestohlen. Der oder die Täter ...

