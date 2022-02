Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220201.1 Panker: Einbruch in Goldschmiede-Betrieb

Panker (ots)

Montagmittag kam es zu einem Einbruch in den Betrieb eines Goldschmieds in Panker, bei dem der oder die Täter hochwertigen Schmuck erbeuteten. Die Plöner Kriminalpolizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des Inhabers habe er sein Geschäft in der Straße Auf der Höhe Montag um die Mittagszeit verlassen und bei der Rückkehr den Einbruch festgestellt. Nach seinen Angaben sei Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe entwendet worden.

Die Beamtinnen und Beamten der Plöner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeuginnen und Zeugen, die auffällige Personen bemerkt haben. Es ist nicht auszuschließen, dass ein weißer Kleintransporter zur Tatzeit in der Nähe geparkt hat. Dieser Transporter könnte auch bereits am Freitag, 28. Januar, in der Mittagszeit im Umfeld des Geschäfts gestanden haben.

Personen, die Angaben zu dem Wagen, den Insassen oder der Tat machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

