Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag, 01.10.2021 kam es an der Kreuzung Von-Galen-Straße / Krefelder Weg gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die 21 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Kempen beabsichtigte, von der Von-Galen-Straße auf den Krefelder Weg abzubiegen. Dabei übersah sie aus bislang unbekannten Gründen eine 47jährige Kempenerin, die den dortigen Radweg befuhr. Die Radfahrerin kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und wurde verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /tk (825)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell